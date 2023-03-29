Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка двум научно-инновационным площадкам

Сергей Собянин одобрил создание технопарков в сфере производства видеоконтента и создания инфраструктуры для фармкомпаний. Статус технопарка получили телецентр "Останкино" и "Мосмедпарк" в Печатниках. Об этом он сообщил в телеграмм-канале.

В технопарке "Останкино" размещено 78 компаний, в которых работают больше двух тысяч человек. А на территории "Мосмедпарка" – 33 компании, где работают около 340 человек.

Статус технопарка позволяет получать ряд льгот, а также снизить ставку арендной платы за землю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.