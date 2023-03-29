Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на столичном транспорте

Десять миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Как отметил мэр города, в среднем пассажиры совершают около 19 тысяч бесплатных пересадок в сутки.

Новый уникальный для России сервис заработал в Москве с 2021 года. В течение 90 минут после первой оплаты проезда пассажиры могут бесплатно пересаживаться с одного наземного маршрута на другой. В 2022 году это стало возможным и внутри одного маршрута. Сервис доступен по карте "Тройка", которую нужно зарегистрировать в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.