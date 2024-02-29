Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 февраля.

Так, в столице успешно решают многие из тех задач, которые ранее в этот же день в ходе послания Федеральному собранию поставил Владимир Путин. По словам Сергея Собянина, число многодетных за 10 лет увеличилось почти в три раза.

Кроме того, в 2024 году в городе создадут еще 10 тысяч бюджетных мест в московских колледжах. Сейчас в столице работает 53 колледжа.

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