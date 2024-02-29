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29 февраля, 22:15

Новости

Все направления в послании президента РФ напрямую касаются Москвы – Собянин

Все направления в послании президента РФ напрямую касаются Москвы – Собянин

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В Москве успешно решают многие из задач, которые президент РФ поставил в послании Федеральному собранию, отметил Сергей Собянин. Так, в столице число многодетных семей за 10 лет увеличилось почти в три раза. Город оказывает семьям поддержку и дает льготы.

Кроме того, подготовка рабочих кадров является одним из приоритетов развития образования не только в Москве, но и во всей стране. Поэтому в московских колледжах создадут более 10 тысяч бюджетных мест в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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