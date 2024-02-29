Москва поможет внедрить сервисы цифровой системы "Моя школа" двум регионам – Собянин

Москва поможет внедрить сервисы цифровой системы "Моя школа" в образовательных учреждениях Тюменской области и Дагестана. Такие соглашения подписали Сергей Собянин и главы двух регионов.

Проект, основой которого стала Московская электронная школа, даст школьникам, родителям и педагогам доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику и другим полезным разделам, отметил мэр столицы.

Ожидается, что в Дагестане сервисы МЭШ появятся во всех школах, а их почти 1,5 тысячи. В Тюменской области они будут доступны почти в 190 учебных учреждениях.

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