Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Послание президента Федеральному собранию обозначило четкие направления развития для Москвы. Об этом по итогам выступления Владимира Путина заявил Сергей Собянин.

Градоначальник сказал, что город уже активно работает над многими из обозначенных сфер – Москва поддерживает бизнес, промышленность, а также развивает транспорт, образование и социальную сферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.