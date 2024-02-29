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Новости

29 февраля, 16:15

Новости

Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

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Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Послание президента Федеральному собранию обозначило четкие направления развития для Москвы. Об этом по итогам выступления Владимира Путина заявил Сергей Собянин.

Градоначальник сказал, что город уже активно работает над многими из обозначенных сфер – Москва поддерживает бизнес, промышленность, а также развивает транспорт, образование и социальную сферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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