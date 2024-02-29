Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Около 1,9 тысячи новых рабочих мест будет создано в ближайшее время на территории ТиНАО, Северного административного округа, а также в Зеленограде. Соответствующий план одобрил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр Москвы уточнил, что частные инвесторы профинансируют строительство пяти новых объектов, которые станут точками приложения труда. В частности, речь идет о логистическом комплексе неподалеку от станции Зеленоград-Крюково МДЦ-3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.