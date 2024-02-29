29 февраля, 00:00Общество
Новости часа: рабочие почти достроили новый центр лучевой терапии в Коммунарке
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Коммунарке готовят к открытию новый центр лучевой терапии в больнице. Это информация Сергея Собянина.
По каналу имени Москвы к 2030 году запустят новый пригородные речные маршруты. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Телеканал "Москва 24" победил в номинации "Новости и бизнес" ежегодной премии "Большая цифра", рассказали организаторы мероприятия.