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Новости

29 февраля, 00:00

Общество

Новости часа: рабочие почти достроили новый центр лучевой терапии в Коммунарке

Новости часа: рабочие почти достроили новый центр лучевой терапии в Коммунарке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Коммунарке готовят к открытию новый центр лучевой терапии в больнице. Это информация Сергея Собянина.

По каналу имени Москвы к 2030 году запустят новый пригородные речные маршруты. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Телеканал "Москва 24" победил в номинации "Новости и бизнес" ежегодной премии "Большая цифра", рассказали организаторы мероприятия.

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