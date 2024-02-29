29 февраля, 00:00Новости
Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс
В преддверии весны москвичи могут кататься на лыжах даже в теплую погоду. В городе оборудовали трассы с искусственным снегом.
Подобные маршруты есть в нескольких местах, в том числе на "Лосином острове". А в "Сокольниках", например, таких трасс 17. Длина самой протяженной составляет 10 километров.
В Москве, как рассказал Сергей Собянин, оборудовали 400 лыжных трасс. Их общая протяженность – 500 километров. Покататься можно на школьных стадионах, в небольших зеленых зонах рядом с домом или на профессиональной лыжне в городском парке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.