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Новости

Новости

29 января, 16:45

Новости

Новости часа: на Волоколамском шоссе построена новая школа – Собянин

Новости часа: на Волоколамском шоссе построена новая школа – Собянин

Собянин поддержал инициативу Путина по награждению ветеранов-фронтовиков

На Волоколамском шоссе построена новая школа – Собянин

Новости часа: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома – Собянин

Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

Сергей Собянин анонсировал завершение реконструкции поликлиник до конца 2025 года

Собянин: московские автобусы выйдут на пригородные маршруты в 2025 году

Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: ежедневно в столице дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа в Покровском-Стрешневе построена по проекту победителя столичной премии в области архитектуры и градостроительства, заявил Сергей Собянин.

Жилой дом площадью около 24 тысяч квадратных метров возведут в районе Кузьминки по программе реновации, сообщили в Москомархитектуры.

Москва стала лидером по продажам полисов е-ОСАГО в России в 2024 году.

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