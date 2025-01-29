Новости часа: на Волоколамском шоссе построена новая школа – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа в Покровском-Стрешневе построена по проекту победителя столичной премии в области архитектуры и градостроительства, заявил Сергей Собянин.

Жилой дом площадью около 24 тысяч квадратных метров возведут в районе Кузьминки по программе реновации, сообщили в Москомархитектуры.

Москва стала лидером по продажам полисов е-ОСАГО в России в 2024 году.