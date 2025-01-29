Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

На территории бывшего Тушинского аэродрома достроили школу. Она рассчитана на 825 учеников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо удобных классов, в школе предусмотрено креативное пространство по типу университетского кампуса. Центральным элементом школы стал атриум. Его можно использовать как актовый зал или площадку для мероприятий.

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