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Новости

29 января, 14:30

Новости

Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

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На территории бывшего Тушинского аэродрома достроили школу. Она рассчитана на 825 учеников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо удобных классов, в школе предусмотрено креативное пространство по типу университетского кампуса. Центральным элементом школы стал атриум. Его можно использовать как актовый зал или площадку для мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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