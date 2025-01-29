Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Более 75% российских регионов работают со столичными медицинскими сервисами на платформе "МосМедИИ". Еще 6 субъектов присоединятся к ней в 2024 году и, таким образом, доступ к платформе получит вся страна.

Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, "МосМедИИ" предлагает 17 сервисов для ускорения и повышения точности анализа компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.