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Новости

Новости

29 января, 10:15

Новости

Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: ежедневно в столице дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин рассказал о развитии системы экстренного реагирования в Москве

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Более 75% российских регионов работают со столичными медицинскими сервисами на платформе "МосМедИИ". Еще 6 субъектов присоединятся к ней в 2024 году и, таким образом, доступ к платформе получит вся страна.

Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, "МосМедИИ" предлагает 17 сервисов для ускорения и повышения точности анализа компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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