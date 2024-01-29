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Новости

29 января, 23:55

Новости

Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 190 проверок на строящихся объектах столичного метро провели в 2023 году. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

К выходным в Москве резко похолодает. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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