Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 190 проверок на строящихся объектах столичного метро провели в 2023 году. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

К выходным в Москве резко похолодает. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.