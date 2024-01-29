Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции метро "Генерала Тюленева" уже идут отделочные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи новых фонарей установили у образовательных учреждений Москвы за год. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Движение ограничат и перекроют в районе пересечения МКАД с Липецкой улицей с 30 января. Об этом сообщил столичный Дептранс.