Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 22:15

Город

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции метро "Генерала Тюленева" уже идут отделочные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи новых фонарей установили у образовательных учреждений Москвы за год. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Движение ограничат и перекроют в районе пересечения МКАД с Липецкой улицей с 30 января. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика