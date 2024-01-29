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Новости

Новости

29 января, 22:00

Новости

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы, они разгрузят Калужское шоссе и МКАД. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В начале февраля в Москве будет оттепель до 4 градусов, а затем в городе резко похолодает. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пушкинский музей намерен оцифровать 100% своей коллекции. Об этом сообщила директор культурного учреждения Елизавета Лихачева.

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