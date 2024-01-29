Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы, они разгрузят Калужское шоссе и МКАД. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В начале февраля в Москве будет оттепель до 4 градусов, а затем в городе резко похолодает. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пушкинский музей намерен оцифровать 100% своей коллекции. Об этом сообщила директор культурного учреждения Елизавета Лихачева.