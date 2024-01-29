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Новости

Новости

29 января, 20:00

Новости

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции метро "Генерала Тюленева" уже идут отделочные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Карты "Тройка" с логотипом выборов президента РФ поступили в продажу в метро Москвы, пишут СМИ.

В 2023 году возле московских школ и детских садов установили более 2,7 тысячи новых фонарей, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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