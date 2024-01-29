Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции метро "Генерала Тюленева" уже идут отделочные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Карты "Тройка" с логотипом выборов президента РФ поступили в продажу в метро Москвы, пишут СМИ.

В 2023 году возле московских школ и детских садов установили более 2,7 тысячи новых фонарей, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.