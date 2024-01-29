Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам запустили на юге столицы. Они разгрузят Калужское шоссе и МКАД, рассказал Сергей Собянин.

350 тысяч раз пассажиры посмотрели персонализированные отчеты о городском транспорте Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Февраль начнется с оттепели до 4 градусов, а затем резко похолодает. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.