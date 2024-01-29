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Новости

Новости

29 января, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум эстакадам запустили на юге столицы. Они разгрузят Калужское шоссе и МКАД, рассказал Сергей Собянин.

350 тысяч раз пассажиры посмотрели персонализированные отчеты о городском транспорте Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Февраль начнется с оттепели до 4 градусов, а затем резко похолодает. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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