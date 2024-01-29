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Новости

Новости

29 января, 18:00

Новости

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице согласовали проект реставрации водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 9,5 тысячи жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации в 2023 году. Это данные департамента городского имущества.

Проект с познавательными фактами о метро начали тестировать на станции "Марьина Роща" БКЛ. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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