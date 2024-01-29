Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице согласовали проект реставрации водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 9,5 тысячи жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации в 2023 году. Это данные департамента городского имущества.

Проект с познавательными фактами о метро начали тестировать на станции "Марьина Роща" БКЛ. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.