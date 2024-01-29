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Новости

29 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи новых фонарей установили у образовательных учреждений Москвы за год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице. Это данные Дептранса.

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