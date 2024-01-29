Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи новых фонарей установили у образовательных учреждений Москвы за год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице. Это данные Дептранса.