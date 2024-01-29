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Новости

Новости

29 января, 16:00

Новости

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Новости часа: на средства от продажи зеленых облигаций Москва приобрела 51 электробус

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро идут отделочные работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Компании из сфер IT, биомедицины и робототехники стали резидентами кластера "Ломоносов". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

К выходным, 3–4 февраля, в Москве резко похолодает. Об этом заявили синоптики.

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