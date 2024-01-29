29 января, 16:00Новости
Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На будущей станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро идут отделочные работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Компании из сфер IT, биомедицины и робототехники стали резидентами кластера "Ломоносов". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
К выходным, 3–4 февраля, в Москве резко похолодает. Об этом заявили синоптики.