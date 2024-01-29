Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум путепроводам открыли в районе 41-го километра МКАД, сообщил Сергей Собянин. Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание поселения Сосенского в ТиНАО.

Шесть проектов перепланировки по программе комплексного развития территорий утвердили в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Выставку проекта "Вселенная BRICS" откроют в Музее космонавтики 1 февраля, заявили организаторы.