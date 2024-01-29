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Новости

29 января, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Новости часа: на средства от продажи зеленых облигаций Москва приобрела 51 электробус

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве управляют художественной подсветкой

Новости часа: более 500 домов на юго-западе Москвы включены в программу реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по двум путепроводам открыли в районе 41-го километра МКАД, сообщил Сергей Собянин. Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание поселения Сосенского в ТиНАО.

Шесть проектов перепланировки по программе комплексного развития территорий утвердили в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Выставку проекта "Вселенная BRICS" откроют в Музее космонавтики 1 февраля, заявили организаторы.

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