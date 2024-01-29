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29 января, 12:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Новости часа: на средства от продажи зеленых облигаций Москва приобрела 51 электробус

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве управляют художественной подсветкой

Новости часа: более 500 домов на юго-западе Москвы включены в программу реновации

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Собянин: 49 новых центров московского долголетия открылись в прошлом году

Новости часа: по вечерам в Москве зажигается более 1 млн светильников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти тысяча компаний воспользовались финансовой поддержкой через платформу i.moscow за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Проект с познавательными фактами о метро начали тестировать на станции "Марьина Роща" БКЛ. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Это данные синоптиков.

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