29 января, 12:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти тысяча компаний воспользовались финансовой поддержкой через платформу i.moscow за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Проект с познавательными фактами о метро начали тестировать на станции "Марьина Роща" БКЛ. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Это данные синоптиков.