29 января, 11:15Новости
Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки
Финансовой поддержкой через платформу i.moscow за год воспользовались почти тысяча столичных компаний. Они получили от города более 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений.
Сергей Собянин рассказал о распределении грантов. 30 миллионов рублей производитель получил на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Еще 1,5 миллиона рублей выделили разработчику системы для автоматизированного пожаротушения.
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