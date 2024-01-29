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29 января, 11:15

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Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

Собянин: бизнес получил от города более 3,5 млрд руб на новые разработки

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Финансовой поддержкой через платформу i.moscow за год воспользовались почти тысяча столичных компаний. Они получили от города более 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений.

Сергей Собянин рассказал о распределении грантов. 30 миллионов рублей производитель получил на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Еще 1,5 миллиона рублей выделили разработчику системы для автоматизированного пожаротушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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