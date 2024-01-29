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29 января, 08:45

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Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Число производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

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На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2023 году запустили 35 новых производств. Теперь общее количество компаний-резидентов превысило 200.

Сергей Собянин уточнил в своем личном блоге, что высокотехнологичные компании, работающие в технополисе, создали в общей сложности почти 16,5 тысячи рабочих мест. При этом новые производства нацелены на импортозамещение и создание продукции, не имеющей отечественных аналогов.

Лидером по запуску новых мощностей стал индустриальный парк "Руднево". По поручению президента РФ, там начали разрабатывать и собирать беспилотные летательные аппараты.

Недавно был представлен экспериментальный образец первого беспилотного вертолета с водородным двигателем грузоподъемностью до 300 килограммов и максимальной скоростью до 200 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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