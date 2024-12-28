Новости часа: съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в ТиНАО в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.

Начало и завершение поездок на каршеринге ограничат в новогодние каникулы в зонах проведения праздничных мероприятий, предупреждает Дептранс.

Сто детей и взрослых из ДНР и ЛНР побывали на Кремлевской елке, рассказали в Московской федерации профсоюзов.