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Новости

28 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в 2024 году

Новости часа: съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в 2024 году

Новости часа: почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 14 поликлиник в Москве после реконструкции

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Сергей Собянин рассказал о работе московского кинокластера в 2024 году

Собянин: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Новости часа: любой школьник столицы может обучаться в "Московском предуниверсарии"

Новости часа: Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Новости часа: Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Съемки более чем для 70 проектов проведены в кинопарке "Москино" в ТиНАО в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.

Начало и завершение поездок на каршеринге ограничат в новогодние каникулы в зонах проведения праздничных мероприятий, предупреждает Дептранс.

Сто детей и взрослых из ДНР и ЛНР побывали на Кремлевской елке, рассказали в Московской федерации профсоюзов.

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