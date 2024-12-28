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Новости

28 декабря, 22:30

Новости

Новости часа: почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Новости часа: почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 14 поликлиник в Москве после реконструкции

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Сергей Собянин рассказал о работе московского кинокластера в 2024 году

Собянин: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Новости часа: любой школьник столицы может обучаться в "Московском предуниверсарии"

Новости часа: Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Новости часа: Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По новому стандарту работает уже почти 300 поликлиник, 74 из них открыли в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Маршруты с новыми станциями Троицкой линии метро стали доступны в приложениях, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Два дома в составе жилого комплекса в Лефортове сданы в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

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