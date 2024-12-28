Новости часа: почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По новому стандарту работает уже почти 300 поликлиник, 74 из них открыли в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Маршруты с новыми станциями Троицкой линии метро стали доступны в приложениях, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Два дома в составе жилого комплекса в Лефортове сданы в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.