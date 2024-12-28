Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 14 поликлиник в Москве после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 14 поликлиник заработали после реконструкции в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Маршруты с новыми станциями Троицкой линии метро стали доступны в приложениях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Около тысячи новогодних елей установили в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.