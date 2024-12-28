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Новости

28 декабря, 20:00

Новости

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Сергей Собянин рассказал о работе московского кинокластера в 2024 году

Собянин: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Новости часа: любой школьник столицы может обучаться в "Московском предуниверсарии"

Новости часа: Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Новости часа: Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 300 поликлиник работает в Москве по новому стандарту, 74 из них открыли в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Начало и завершение поездок на каршеринге ограничат в новогодние каникулы в зонах проведения праздничных мероприятий, сообщили в Дептрансе.

Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик побывали на кремлевской елке, рассказали в Московской федерации профсоюзов.

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