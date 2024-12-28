Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту 

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 300 поликлиник работает в Москве по новому стандарту, 74 из них открыли в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Начало и завершение поездок на каршеринге ограничат в новогодние каникулы в зонах проведения праздничных мероприятий, сообщили в Дептрансе.

Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик побывали на кремлевской елке, рассказали в Московской федерации профсоюзов.