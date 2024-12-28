28 декабря, 20:00Новости
Новости часа: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 300 поликлиник работает в Москве по новому стандарту, 74 из них открыли в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.
Начало и завершение поездок на каршеринге ограничат в новогодние каникулы в зонах проведения праздничных мероприятий, сообщили в Дептрансе.
Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик побывали на кремлевской елке, рассказали в Московской федерации профсоюзов.