Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 22:15

Новости

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

Новости часа: любой школьник столицы может обучаться в "Московском предуниверсарии"

Новости часа: Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Новости часа: Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: дорогу-связку между МСД и Варшавским шоссе открыли в Москве

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

На Троицкой линии метро открылся новый участок с тремя станциями: "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". Протяженность нового отрезка составляет около 7 километров. Станции уже доступны для пассажиров.

Сергей Собянин отметил, что новые станции улучшат транспортную доступность для почти 900 тысяч жителей. Поезда на линии обеспечивают комфортные условия, включая климат-контроль и USB-разъемы для зарядки устройств.

До 2025 года планируется продлить линию до Троицка, а уже в следующем году на маршруте откроются станции "ЗИЛ" и "Крымская". После завершения строительства Троицкая линия соединит несколько округов и станет одной из самых протяженных в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика