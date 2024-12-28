Собянин: Троицкая линия метро станет двигателем развития районов

На Троицкой линии метро открылся новый участок с тремя станциями: "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". Протяженность нового отрезка составляет около 7 километров. Станции уже доступны для пассажиров.

Сергей Собянин отметил, что новые станции улучшат транспортную доступность для почти 900 тысяч жителей. Поезда на линии обеспечивают комфортные условия, включая климат-контроль и USB-разъемы для зарядки устройств.

До 2025 года планируется продлить линию до Троицка, а уже в следующем году на маршруте откроются станции "ЗИЛ" и "Крымская". После завершения строительства Троицкая линия соединит несколько округов и станет одной из самых протяженных в столице.

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