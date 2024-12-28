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28 декабря, 08:45

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Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Сергей Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

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Порядка 7,5 тысячи столичных школьников приняли на обучение в "Московский предуниверсарий" в этом учебном году. Это в 10 раз больше, чем в 2013 году, когда стартовал проект. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что сейчас у проекта 15 вузов-партнеров. Качество образования показывают результаты экзаменов. Так, средний балл выпускников ведущих предуниверсариев по трем предметам составил 252 балла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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