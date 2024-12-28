Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности, сообщил Сергей Собянин.

Количество нарушений правил проезда перекрестков в Москве сократилось на 20% в январе – ноябре, сообщил ЦОДД.

Расселение пяти старых домов завершено в Коптеве с начала программы реновации, сообщил департамент градостроительной политики.