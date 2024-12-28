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Новости

Новости

28 декабря, 00:00

Новости

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: дорогу-связку между МСД и Варшавским шоссе открыли в Москве

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Собянин сообщил об открытии дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе

Новости часа: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Мэр Москвы: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Новости часа: Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Новости часа: Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса в Москве

Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса на территории Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности, сообщил Сергей Собянин.

Количество нарушений правил проезда перекрестков в Москве сократилось на 20% в январе – ноябре, сообщил ЦОДД.

Расселение пяти старых домов завершено в Коптеве с начала программы реновации, сообщил департамент градостроительной политики.

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