Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 23:45

Культура

Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Новости часа: обновленный корпус больницы № 52 начнет работу 10 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

Новости часа: Собянин назвал самые посещаемые площадки акции "Московская музейная неделя"

Новости часа: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Собянин поддержал выдвижение Путина на новый срок

Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

Сергей Собянин напомнил о бесплатных днях для посещения столичных музеев

Мэр Москвы сообщил о завершении модернизации лечебного корпуса больницы № 52

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кусково и "Царицыно" вошли в число самых популярных площадок "Московской музейной недели" в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение ограничат на 1-й улице Ямского Поля с 30 декабря более чем на год из-за инженерных работ. Об этом сообщил Дептранс.

Мемориальную доску генерал-полковнику Михаилу Шалину открыли в районе Арбата. Об этом сообщил столичный департамент культурного наследия.

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