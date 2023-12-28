Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кусково и "Царицыно" вошли в число самых популярных площадок "Московской музейной недели" в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение ограничат на 1-й улице Ямского Поля с 30 декабря более чем на год из-за инженерных работ. Об этом сообщил Дептранс.

Мемориальную доску генерал-полковнику Михаилу Шалину открыли в районе Арбата. Об этом сообщил столичный департамент культурного наследия.