Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Сергей Собянин посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе. Мэра встретил Владимир Машков – доверенное лицо главы государства и один из руководителей штаба. Градоначальник поставил свою подпись в поддержку выдвижения действующего президента для участия в выборах 2024 года.

Один из лечебных корпусов больницы № 52 открыли после реконструкции. Семиэтажное здание полностью обновили, также там появилось новое оборудование. Кроме того, в медучреждении позже появится новый многопрофильный комплекс с роддомом.

В новогодние праздники в Москву придут морозы. По словам синоптиков, ожидается до -20 градусов. Также прогнозируются снегопады.

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