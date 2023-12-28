Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

Новости часа: Собянин назвал самые посещаемые площадки акции "Московская музейная неделя"

Новости часа: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Собянин поддержал выдвижение Путина на новый срок

Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

Сергей Собянин напомнил о бесплатных днях для посещения столичных музеев

Мэр Москвы сообщил о завершении модернизации лечебного корпуса больницы № 52

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Сергей Собянин посетил обновленный четвертый корпус ГКБ № 52

Сергей Собянин посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе. Мэра встретил Владимир Машков – доверенное лицо главы государства и один из руководителей штаба. Градоначальник поставил свою подпись в поддержку выдвижения действующего президента для участия в выборах 2024 года.

Один из лечебных корпусов больницы № 52 открыли после реконструкции. Семиэтажное здание полностью обновили, также там появилось новое оборудование. Кроме того, в медучреждении позже появится новый многопрофильный комплекс с роддомом.

В новогодние праздники в Москву придут морозы. По словам синоптиков, ожидается до -20 градусов. Также прогнозируются снегопады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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