Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

28 декабря мэр Москвы оценил реконструированный лечебный корпус ГКБ № 52. Во время общения с коллективом больницы Сергей Собянин анонсировал строительство нового комплекса площадью 75 тысяч квадратных метров на базе больницы.

Ожидается, что в новом здании разместят 691 койку, включая 56 реанимационных. Кроме того, в нем откроют 10 подразделений: нефрологии, терапевтический, хирургический и диагностический блоки, реанимационную службу, отделение гемодиализа, а также родильный дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.