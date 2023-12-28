Новости часа: работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЦД в новогоднюю ночь будет работать до 03:00, сообщил Сергей Собянин

Движение по Дмитровскому путепроводу открыто по трем полосам в сторону центра, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 600 культурных событий можно посетить в Москве по "Пушкинской карте" на каникулах. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.