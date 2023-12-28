Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

28 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов – Собянин

Новости часа: работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов – Собянин

Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин сообщил, что Москва экспортирует промышленные товары в 145 стран мира

Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЦД в новогоднюю ночь будет работать до 03:00, сообщил Сергей Собянин

Движение по Дмитровскому путепроводу открыто по трем полосам в сторону центра, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 600 культурных событий можно посетить в Москве по "Пушкинской карте" на каникулах. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

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