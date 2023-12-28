Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской транспорт будет бесплатным в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин.

План ввода недвижимости в Москве на 2023 год перевыполнен в 1,5 раза, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние праздники можно будет в четырех пунктах МАДИ. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.