Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

28 декабря, 12:00

Новости

Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин сообщил, что Москва экспортирует промышленные товары в 145 стран мира

Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской транспорт будет бесплатным в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин.

План ввода недвижимости в Москве на 2023 год перевыполнен в 1,5 раза, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние праздники можно будет в четырех пунктах МАДИ. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

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