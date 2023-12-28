Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в новогоднюю ночь горожан и гостей столицы довезут до места празднования или домой поезда метро, МЦК, а также 158 наиболее востребованных и 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 03:00.

Кроме того, в метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента и мэра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.