Собянин сообщил, что Москва экспортирует промышленные товары в 145 стран мира

Уже более 145 стран получают промышленные товары и продукты из Москвы. О том, как столичные компании расширяют географию поставок за рубеж, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра столицы, по итогам трех кварталов доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте страны составила 17%. Несмотря на санкции, производители смогли нарастить поставки. Параллельно с этим московские компании стали выходить и на новые рынки. Например, в Сенегал, Иран, Египет, Саудовскую Аравию.

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