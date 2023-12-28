Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

На ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" Сергей Собянин исполнил мечты юных россиян. Мэр снял с новогоднего дерева три открытки-шара, в которых были записаны заветные желания детей.

"Елка желаний" – благотворительный проект. Его цель – исполнять новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, а в роли Деда Мороза может выступить каждый желающий, причем ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, указать регион, категорию и стоимость подарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.