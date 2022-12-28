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В мире

Новости часа: Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Новости часа: Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин сообщил об открытии путепровода над строящимся дублером Кутузовского проспекта

Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь

Новости часа: сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать всю новогоднюю ночь

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать всю новогоднюю ночь

Собянин: более 4 тыс площадок для зимнего досуга открыто в Москве

Новости часа: проезд в общественном транспорте будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь

Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скоропомощной стационар открыли в больнице имени Вересаева. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. ЦОДД прогнозирует большие заторы на столичных улицах вечером 28 декабря.

Китай с 8 января отменяет ПЦР-тестирование на въезде для всех пассажиров. О таком решении соседней страны напомнили сотрудники таможни.

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