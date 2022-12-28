Новости часа: Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скоропомощной стационар открыли в больнице имени Вересаева. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. ЦОДД прогнозирует большие заторы на столичных улицах вечером 28 декабря.

Китай с 8 января отменяет ПЦР-тестирование на въезде для всех пассажиров. О таком решении соседней страны напомнили сотрудники таможни.