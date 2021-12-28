В Москве за последние пять недель заболеваемость коронавирусом снизилась на 13%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что ситуация улучшается, однако, если новый штамм коронавируса "Омикрон" появится в Москве, власти будут стараться делать минимальные ограничения. Пока город живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул.

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