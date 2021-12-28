Собянин оценил вероятность новых антиковидных ограничений в Москве после Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, будут ли после Нового Года вводится дополнительные антиковидные ограничения.

Градоначальник сообщил, что Москва готовится к новой волне коронавируса: на случай ее наступления в резерве стоит половина коек.

Он напомнил, что за два года пандемии Москва уже успела адаптироваться, поэтому сейчас экономика города функционирует в обычном режиме, нормально работают транспорт, системы образования и соцпомощи, промышленность.

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