В Троицке к 2027 году планируется открытие метро

Троицкую линию столичного метро планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. Длина ветки, включающей 17 станций, составит около 40 километров. Пересадочными на Московское центральное кольцо станут станции "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ". Со станции "Академическая" будет возможно пересесть на Калужско-Рижскую линию метро, а с "Новаторской" – на Большую кольцевую.

В 2024 году Троицкая линия дойдет до Коммунарки, а дальше пойдет в сторону Троицка.

Рассказал мэр и о системе Face Pay. За месяц 50 тысяч пассажиров передали свои данные. Собянин отметил, чтоьсистема защищена и сбоев не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.