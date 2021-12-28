Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Единый прогулочный маршрут появится в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках экологической реабилитации. Планами в своем блоге поделился Сергей Собянин.

Отдых на свежем воздухе станет комфортнее и разнообразнее. В парке будет чем заняться и детям, и взрослым. В порядок приведут уже существующие детские и спортивные площадки, а также построят новые.

Асфальт заменят гравием и другими более экологичными покрытиями. При этом стихийно сложившиеся, так называемые народные тропы, сохранят. Кроме того, в планах высадить сотни молодых деревьев. Позаботятся и о местных обитателях: лучшие кормушки для белок и птиц оставят на своих местах.

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