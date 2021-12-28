Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

10:45
Единый прогулочный маршрут появится в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках экологической реабилитации. Планами в своем блоге поделился Сергей Собянин.
Отдых на свежем воздухе станет комфортнее и разнообразнее. В парке будет чем заняться и детям, и взрослым. В порядок приведут уже существующие детские и спортивные площадки, а также построят новые.
Асфальт заменят гравием и другими более экологичными покрытиями. При этом стихийно сложившиеся, так называемые народные тропы, сохранят. Кроме того, в планах высадить сотни молодых деревьев. Позаботятся и о местных обитателях: лучшие кормушки для белок и птиц оставят на своих местах.
Высказать мнение по данному проекту можно на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: