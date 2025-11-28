Сергей Собянин: кластер видеоигр и анимации открыт в "Сколкове"

В Москве открылся уникальный центр разработки видеоигр, анимации и медиатехнологий. Креативный кластер в "Сколкове", который запустил Сергей Собянин, объединит разработчиков и предоставит полный производственный цикл.

В центре работают студии захвата движения, где прима-балерина Большого театра Алена Ковалева участвует в создании анимации для видеоигр. Как отметили разработчики, технология позволяет ускорить процесс создания анимации в десятки раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.