Новости часа: исторические турниры и конкурсы пройдут в Москве 1–9 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 по 9 декабря в Москве пройдут исторические турниры и конкурсы, посвященные Дню Героев Отечества, заявил Сергей Собянин.

Детский сад с разноцветными фасадами и фигурными окнами построят в Западном Дегунине, передает пресс-служба Москомархитектуры.

Дом на 108 квартир ввели в эксплуатацию в Перове по программе реновации, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.