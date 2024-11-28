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Новости

Новости

28 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: исторические турниры и конкурсы пройдут в Москве 1–9 декабря

Новости часа: исторические турниры и конкурсы пройдут в Москве 1–9 декабря

Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 ноября

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 по 9 декабря в Москве пройдут исторические турниры и конкурсы, посвященные Дню Героев Отечества, заявил Сергей Собянин.

Детский сад с разноцветными фасадами и фигурными окнами построят в Западном Дегунине, передает пресс-служба Москомархитектуры.

Дом на 108 квартир ввели в эксплуатацию в Перове по программе реновации, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

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