Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цифровой сервис для создания и внедрения научных разработок в экономику "Техномаркет" заработал в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Дом площадью более 25 тысяч квадратных метров построят в районе Покровское-Стрешнево по реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось в январе – октябре на 15%, передает ЦОДД.