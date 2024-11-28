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Новости

28 ноября, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 ноября

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цифровой сервис для создания и внедрения научных разработок в экономику "Техномаркет" заработал в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Дом площадью более 25 тысяч квадратных метров построят в районе Покровское-Стрешнево по реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось в январе – октябре на 15%, передает ЦОДД.

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