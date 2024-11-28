Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 ноября

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Новости часа: Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин ответит на вопросы о развитии города в прямом эфире 4 декабря

Уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, он оказывает весь спектр услуг для технологических компаний. Сервис поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики, а также позволит подобрать партнеров на любом этапе создания продукта.

В Москве выбирают лучшие проекты по воссозданию исторических павильонов ВДНХ. Заявки на конкурс "Золотой колос – 2025" принимаются от архитекторов, дизайнеров и реставраторов. Участвовать могут и творческие коллективы, причем как российские, так и иностранные.

В столице возможно образование гололедицы. Компания "Автодор" призвала водителей в Московском регионе снизить скорость и увеличить дистанцию. Местами может идти снег, что также снизит видимость на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика