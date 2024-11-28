28 ноября, 18:30Новости
Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработал цифровой сервис "Техномаркет" для создания и внедрения научных разработок. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 2 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо", пишет портал мэра и правительства Москвы.