Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработал цифровой сервис "Техномаркет" для создания и внедрения научных разработок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 2 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо", пишет портал мэра и правительства Москвы.