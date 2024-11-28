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Новости

Новости

28 ноября, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Новости часа: более 60 ангиографов применяется в московских больницах

Сергей Собянин рассказал о мероприятиях проекта "Город героев Москва"

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Сергей Собянин ответит на вопросы о развитии города в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Новости часа: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Сергей Собянин: новая эстакада в ТиНАО снизит загруженность нескольких трасс

Собянин: около 20 тыс операций и исследований провели на новых ангиографах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Город Героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рацион и сервировку блюд обновили во взрослых больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Вешняках привели в порядок пруд "Радуга 2", заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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