Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Город Героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рацион и сервировку блюд обновили во взрослых больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Вешняках привели в порядок пруд "Радуга 2", заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.